محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط يشهدون إعلان الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة وقاموا بتكريم الفائزين بالمحافظات الثلاث ( الدقهلية - الشرقية - دمياط ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية لتشجيعهم علي الاستمرار في الابتكار والاطلاع علي كل ما هو جديد .

وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات ، في إطار استعداد مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر انعقاده في مدينة باكوا بدولة أذربيجان " ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي وذلك لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال المرحلة الأولي والثانية ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه والتعاون الدولي ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمهندسه لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقيه ، والمهندسه شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهليه ، والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية ، والدكتوره أمينه شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس ، والنائبة شيماء نبيه والنائبة ولاء عبدالفتاح أعضاء مجلس النواب .

وأكد اللواء " مرزوق " علي ضرورة تنفيذ مثل هذه المبادرة التي تستهدف دعم تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء الذكية مثل ( المشروعات الصديقه للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة ) للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.

وقال " محافظ الدقهليه" نشعر الآن بالآثار السلبية للتغيرات المناخية علي المحاصيل الزراعية والمنتجات وما نتج عنه من ضعف الإنتاج ورفع الأسعار ، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والسلع بسبب تدهور الزراعة من العوامل الجويه.

وأوضح اللواء " مرزوق " بأنه تم تسجيل المشروعات علي المنصة الإلكترونية للمبادرة بعدد 87 مشروع بمحافظة الدقهلية ، وتمت التصفية من خلال النظام الإلكتروني للمشروعات المكتملة بعدد 22 مشروع تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقاً للمعايير الموضوعه من قبل إدارة المبادرة ، وتم تصعيد عدد 14 مشروع تمثل المراكز الثلاث الاولى في الفئات ال 6 للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية .

كما أشار " محافظ الدقهلية " الي أن الدقهليه حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الدورة الثانية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكيه في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بمشروع مكافحة الآفات الزراعیة الناتجة عن التغیرات المناخیة باستخدام روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناع بفوز مشروع مكافحة الآفات الزراعية .

وأيضاً أشار اللواء " مرزوق " الي أن الدقهليه كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في التغيرات المناخية وانبعاثات الغازات الدفيئة منها على سبيل المثال ( تطوير البنية التحتية لمرافق معالجة المخلفات البلدية - وانشاء مدفن صحي آمن - ونقل كافة المقالب العشوائية ) بما يضمن الإدارة السليمة للمخلفات البلدية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة ، حيث أنفقت الدولة علي هذا الملف ما يقرب من مليار ونصف بالدقهليه .

كما قال " محافظ الدقهلية" أدعو جميع الجهات الممولة ورجال الأعمال والجمعيات إلي تبني هذه المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، واستراتيجية تغير المناخ 2050 وتنفيذها علي ارض الواقع .

وثمن اللواء " مرزوق " دور اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الدقهلية علي جهودها المبذولة في انتقاء المشروعات بكل شفافية وعدالة وبدون أي مجاملات.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه علي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي ، لذا أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجميع محافظات الجمهورية ، كونها تعد مبادرة رائده وغير مسبوقة كآلية مبتكرة للحد من التلوث واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة علي مستوي المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها .

وثمن " محافظ الشرقيه " جهود أعمال اللجنة التنفيذية التي قامت بتقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين بالمشروعات والافكار من أبناء المحافظة طبقا للمعايير المهنية والعلمية التي وضعتها المبادرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات والجهات المعنية .

ومن جهته أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط علي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة عكست جهود الدولة للتعامل مع البعد البيئى ومواجهة التداعيات المترتبة علي تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، حيث أنها حققت نجاح كبير خلال المرحلة الأولى التى جاءت تزامناً مع استضافة مصر و رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27 ، علاوة أيضا على ما حققته المرحلة الثانية من نجاح حيث حصلت محافظة دمياط على المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج خلال المرحلة الأولى ، كما فازت بالمركز الأول على مستوى الاقليم عن مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي والمركز الثانى على مستوى الإقليم عن مشروع تطوير اللسان وذلك بالمرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور " أيمن الشهابي " بأن المبادرة الوطنية فى مرحلتها الثالثة تقدم فيها عن محافظة دمياط عدد 38 مشروع بالفئات الستة ، قامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة، وتم استبعاد المشروعات التى لم تتوافر بها تلك المعايير والتى يأتى أهمها المكونين الأخضر والذكي، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تأهيل 14 مشروع للمشاركة في هذا المؤتمر .

وعلي هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة قام محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط بجولة تفقدية داخل ديوان عام محافظة الدقهلية تم خلالها تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومتحف رموز الدقهلية والذي يضم صورا فوتوغرافية لمشاهير المحافظة في مجالات الدعوة الإسلامية والادب والفن والسياسة والثقافة والرياضة والعلوم .

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