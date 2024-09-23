الوضع بخير.. «مياه أسوان» تطمئن أهالي المحافظة بشأن سلامة مياه النيل (فيديو)

كشف عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التفاصيل الخاصة بشأن صحة وسلامة مياه النيل لأهالي أسوان.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الأوضاع الصحية في أسوان تسير على أكمل وجه، فالوضع بخير ونطمئن المواطنين بشأن سلامة مياه النيل.

وأشار الراوي، إلى أنه تم إجراء تحاليل لكافة محطات مياه الشرب في أسوان ولم نكتشف أي مشكلة، وجميع المحطات يتم معالجتها بشكل سليم ودوري.

وأوضح رئيس شركة المياه، أنه تم التنسيق والتعاون بين جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك من أجل الاطمئنان على سلامة المياه وتوصيلها للمخازن الداخلية.

وأضاف عبد الصبور الراوي، أنه تم التدخل السريع من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من أجل مساعدة جهازي حماية المستهلك وتنظيم المياه بالإسكان لإجراء مسح كامل للمياه في أسوان.

وتابع رئيس شركة مياه أسوان: سيتم إجراء إحلال لخطوط الصرف الصحي والمياه في القرى المتضررة، وتم إدراج القرى المصابة ضمن مشروع حياة كريمة وبدأ العمل فورًا بها.

