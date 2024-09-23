ننفذ التعليمات.. «تعليم الفيوم» توضح حقيقة منع دخول طالبات مدرسة وغلق الباب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لطالبات مدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية بنات بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، مدير المدرسة يمنع الطالبات من الدخول للمدرسة بعد انتهاء الطابور وأغلق الباب في وجوههن، لتأخرهن عن حضور طابور الصباح.

وأوضحت الدكتورة اماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن هناك إجراءات مشددة مع بداية العام الدراسي الجديد طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الطالبات تأخرن عن حضور الطابور الصباحي .

وأضافت الدكتورة أماني قرني، ان المدير يتعامل طبقاً للقانون وليس عليه عقاب، كما يزعم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه اطمئن على سير العملية التعليمية وانتهاء الطابور الصباحي، وخرج نظم طابور الطالبات المتأخرات عن مواعيدهن الدراسية امام الباب وقام بإدخالهن الفصول واستكملا اليوم الدراسي .

حيث أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، على تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشأن والالتزام بالأشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم.