انطلاق ورشة "مدرسة السينوغرافيا" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي.. صور

انطلقت اليوم الإثنين، ورشة "مدرسة السينوغرافيا" الذي يقدمها الدكتور علي السوداني مدير مسارح العراق وعضو الهيئة العربية للمسرح، في مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن.

بدأ الدكتور علي السوداني المحاضرة بالتعرف على المتدربين وعن مهنتهم، مستكملا حديثه بالشرح إلى عناصر السينوغرافيا التي تتضمن "المظومة الضوئية بالعرض المسرحي، والمنظر "الديكور"، والأزياء والاكسسوارات، والمكياج والأقنعة، والموسيقى.. الخ، فالمنظومة الضوئية بالعرض المسرحي تشمل: "هندسة الفضاء الضوئي، والسكربت والتنفيذ، ورسم المخطط العام للإضاءة، اشتغال الحاسوب.. الخ.

كما تناول السوداني الحديث عن الأزياء والاكسسوارات بالعرض المسرحي، التي تضم "خامات الأزياء، واللون والملبس، وتطور الأزياء والاكسسوارات، وأهميتها، ونشأتها.. الخ، وكذلك "الموسيقى والاكسسوارات بالعرض المسرحي"، التي تضمنت تعريف الموسيقي، والمؤثرات، والإيقاع، وأهميه الموسيقي والمؤثرات.

وفي ختام الورشة قسم الدكتور علي السوداني المتدربين إلى مجموعات، وطالب من كل منها تحضير مشهد من "نص كلاسيك" بشرط أن يكون نص عالمي، ويضعون فضاء لهذا المشهد يتكون من "بداية - وسط - نهاية".

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" انطلقت الجمعة الماضية وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بمدينة الإسكندرية، والتي تحمل هذه الدورة اسم الفنان أحمد السقا.