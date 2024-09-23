بالفيديو.. حريق هائل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

تنشر "البوابة نيوز"، فيديو يوضح نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الانتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.





وشب حريق داخل استديوهات بالحي الشعبي داخل مدينة الانتاج الإعلامي، وانتقل رجال الإطفاء لموقع الحادث، وجار السيطرة على النيران وإخمادها، ولا أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي موقع الحادث وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران، وجارٍ عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.