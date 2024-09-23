سيطرة مصرية للاعبات الإسكواش على التصنيف العالمى

حافظت نور الشربيني لاعبة نادى سبورتنج، على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، التى أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن شهر سبتمبر الجاري.

فيما حافظت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز على وصافة الترتيب، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على المركز الثالث، وروان العربى على المركز الثامن.

وجاء التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش، كالتالى:

1- نور الشربينى - ٢٨ عاما.

2️- نوران جوهر - ٢٦ عاما.

3️- هانيا الحمامى - ٢٤ عاما.

4️- أوليفيا ويفر - ٢٩ عاما.

5️- نيلى جيليس - ٢٨ عاما.

6️- تينى جيليس - ٢٦ عاما.

7️- جورجينا كينيدى - ٢٧ عاما.

8️- روان العربى - ٢٤ عاما.

9️- سيفاسنجارى سوبرامانيام - ٢٥ عاما.

10- أماندا صبحى - ٣١ عاما.



وتصعد المصرية أمينة عرفى إلى المركز العاشر يوم ٩/٣٠ الجارى.



كما شهد تصنيف اللاعبات المصريات، سيطرة كبيره خارج التوب 10، والتى جاءت كالتالى :

11- سلمى هانى - ٢٨ عاما

12- أمينة عرفى - ١٧ عاما

13- ندى عباس - ٢٤ عاما

15- فيروز أبو الخير - ١٨ عاما

17- فريدة محمد - ٢٢ عاما

20- سنا إبراهيم - ٢١ عاما

24- زينة مكيوي - ٢٥ عاما

28- ملك خفاجى - ٢٠ عاما

31- هنا معتز - ٢٤ عاما

32- هنا رمضان - ٢٦ عاما

34- مريم متولى - ٢٧ عاما

38- نور أبو المكارم - ٢١ عاما

39- سلمى الطيب - ٢٠ عاما

40- منه حامد - ٢٦ عاما

41- نادين شاهين - ٢٧ عاما

42- كنزى أيمن - ٢٠ عاما

54- هيا علي - ٢٠ عاما

61- ناردين جرس - ٢٠ عاما

65- نور هيكل - ٢٠ عاما

69- رنا إسماعيل - ٢٢ عاما

72- منة وليد - ٢٠ عاما

73- أمينة الريحانى - ٢١ عاما

75- حبيبة هانى - ١٩ عاما

86- نور مجاهد - ١٩ عاما

90- هنا إسماعيل - ٢١ عاما

94- جنى شيحة - ٢٣ عاما

99- إنجى حموده - ٢٣ عاما