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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لبنان.. نزوح آلاف العائلات بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

نزوح آلاف العائلات
نزوح آلاف العائلات اللبنانية
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قال فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، إنّ الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.
وأضاف "الأبيض"، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وزارة الصحة كان عندها خطة للنازحين، موضحًا: "فعّلنا الخطة التي تتضمن مركز عمليات طوارئ للنازحين، بالإضافة إلى مركز طوارئ العمليات في الوزارة".
وتابع: "هذا المركز يتواصل مع مراكز الرعاية الأولية التي ستكون بشكل أساسي تخدم أهلنا الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم".

وزير الصحة اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية نزوح آلاف العائلات