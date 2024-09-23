لبنان.. نزوح آلاف العائلات بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة

قال فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، إنّ الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وأضاف "الأبيض"، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وزارة الصحة كان عندها خطة للنازحين، موضحًا: "فعّلنا الخطة التي تتضمن مركز عمليات طوارئ للنازحين، بالإضافة إلى مركز طوارئ العمليات في الوزارة".

وتابع: "هذا المركز يتواصل مع مراكز الرعاية الأولية التي ستكون بشكل أساسي تخدم أهلنا الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم".