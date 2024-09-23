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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهاردة.. بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية

احداث ٢٣ سبتمبر
احداث ٢٣ سبتمبر
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تمر علينا اليوم الإثنين الموافق ٢٣ شهر سبتمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضسة  الهامة ونقدم لكم أبرزها؛  

 في عام 1459 - وقوع معركة بلور هيث إحدى معارك حرب الوردتين والتي فيها إنتصر جيش أسرة يورك.
  عام 1817 - إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.
1846 - اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين وذلك بفضل ملاحظات العالم الفلكي الفرنسي أوربان لوفيريي.
 وفى عام 1856 - بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.
 وعام 1928 - يوغوسلافيا تنسحب من حلف وارسو الذي يقوده الاتحاد السوفيتي.
وعام 1932 - توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.
 وعام 1948 ـ تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
1973 - الرئيس الأرجنتيني السابق خوان بيرون يعود إلى الأرجنتين بعد 18 عامًا في المنفى.
 وفي عام 1983 - مقتل 111 شخص في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في أبوظبي.
 وفى عام1986 - السفير المصري المعين في إسرائيل محمد بسيوني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي حاييم هرتصوغ.
1992 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.
 وعام 1997 -المسلحون في الجزائر يقتلون 280 ويصيبون مئات حول الجزائر العاصمة.
محكمة الخبر الشرعية بالسعودية تحكم على الممرضتين الإنجليزيتين «ديبورا باري» و«لوسيل ماكلوجلان» بالإعدام للأولى والسجن 8 سنوات و500 جلدة للثانية وذلك بتهمة قتل زميلتهما الممرضة الأسترالية «إيفون جيلفورد»، وقد ألغي الحكم بعد دفع دية 1.2 مليون دولار لشقيقة القتيلة.
 وعام2007 - انتخاب ياسو فوكودا رئيس لللحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني ويصبح بذلك رئيسًا لوزراء اليابان.
 وعام 2009 - ملك المملكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يفتتح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بحضور عدد من رؤساء دول العالم.
 وفى عام 2011 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
 وعام 2014 - تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
 وعام2015 - استقالة رئيس مجموعة ڤولكسڤاغن الألمانيَّة لصناعة السيَّارات مارتن ڤينتركورن على أثر فضيحة المُحرِّكات المغشوشة، التي اتخذت أبعادًا عالميَّة، وخسرت المجموعة بسببها مليارات الدولارات في البورصة.
 وعام 2019 -الإعلان عن إفلاس مجموعة توماس كوك وخطوط توماس كوك الجوية البريطانية، وتسبب انهيار الشركة في تعلق 600 ألف مسافر جوي حول العالم.
 

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