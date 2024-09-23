لبنان.. 274 شهيدا و1024 جريحا بعد الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة

قال فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، إنّ العدو الإسرائيلي شنّ اليوم مئات من الغارات على مختلف المناطق في لبنان، وبخاصة في منطقة الجنوب.

وأضاف "الأبيض"، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "نتج عن هذه الاعتداءات وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وكان المتوافدون على المستشفيات من المدنيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال".

وتابع: "الاعتداءات استهدفت سيارات الإسعاف ومراكز طبية وسيارات إطفاء، واستهدفت سيارات بعض النازحين وقوافل سيارات النازحين، والحصيلة الحالية للاعتداءات 274 شهيدا، بينهم 21 طفلا و39 امرأة، وهناك شهداء لم يتم التعرف عليهم، و1024 جريحا".