الفيوم.. القبض على مراهق عاشر شقيقته الكبرى وحملت منه سفاحا

أصدرت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، قرارا بالتحفظ علي حدث عمره 16عاما، بعد أن أثبتت التحريات أنه عاشر شقيقته الكبرى 18 سنة معاشرة الازواج، وحملت منه سفاحا، ما تسبب في إصابتها بتسمم حمل قبل موعد الولادة بساعات قليلة.

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول قاصر عمرها 18 عاما، مصابة بحالة إعياء شديدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها مصابة بتسمم حمل، وهي في الأسابيع الأخيرة لحملها وعلى وشك الولادة، وبمناقشة القاصر عن تاريخ شعورها بالألم وعن زوجها تبين أنها غير متزوجة.

وانتقل إلى مستشفى الفيوم العام قوة من إدارة البحث الجنائي، والتطوير سؤالها، أقرت أن شقيقها الأصغر هو من عاشرها عدة مرات حتى حملت منه سفاحا.

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم المقيم بإحدى المناطق العشوائية في دائرة القسم، والذي لم ينكر ارتكاب للواقعة، وأرجع السبب إلى مشاهدة قط يعاشر قطة أثار شهوته، وحاول أن يعاشر أخته إلا أنها قاومته، فاغتصبها عنوة في المرة الأولى، لكنها سلمت له نفسها بعد ذلك عدة مرات حتى حدث الحمل.

وتحرر المحضر اللازم بقسم ثان الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهم، وكلف مستشفى الفيوم العام بإعداد تقرير عن حالة القاصر، وتولي التحقيق.