"غرفة صناعة الدواء": قريبا حل 80% من أزمة نقص الأدوية

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الدواء خلال الفترة الأخيرة غريبة على السوق المصري، قائلا: «سوق الدواء المصري دائما متماسك، وفي أحلك الظروف والمشاكل مثلما حصل وقت جائحة كورونا مصر كانت من الدول النادرة التي يحدث فيها مشاكل».

وأوضح الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النقص الذي حدث مؤخرا في الأدوية في أثناء فترة كورونا كان بسبب عدم توافر العملة، مضيفا: «بالتالي لم يكن هناك استيراد لمدخلات الانتاج مما أدى إلى أن الرصيد الاستراتيجي من المستلزمات الخام نزل للحدود الدنيا».

وأشار جمال الليثي، إلى أن أزمة الدولار كانت أحد أسباب مشكلة نقص الأدوية، والأدوية تحتاج لضبط الأسعار وتم حل 80% من أزمة الأدوية في مصر، متابعا: «نسبة الأدوية التي زادت في حدود من 35 إلى 40% رغم أن الدولار زاد 65%، وهناك تكلفة للتصنيع وسعر بيع ولو ارتفعت التكلفة يجب أن يواكبه ارتفاع في سعر البيع»، مؤكدا انتهاء الأزمة خلال شهر أو شهرين بالأكثر.