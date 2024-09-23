محافظ أسوان يحرر محضرا ويوقع غرامات على بنك خاص بسبب كسر خط مياه

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تحرير محضر وغرامات فورية على أحد البنوك الخاصة لتسببه فى حدوث كسر بخط مياه للشرب بطريق السادات وذلك أثناء قيامهم بتركيب ماكينة الصراف الآلي دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة ، وهو ما أدى إلى إهدار للمياه ، وحدوث إتلاف بالطريق .

مشدداً على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتنسيق المسبق مع الوحدات المحلية قبل القيام بأى أعمال يتم تنفيذها بالشوارع الرئيسية .

إصلاح الكسر وإعادة الشيء لأصله

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم التوجه إلى الموقع الذى حدث به الكسر برفقه محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، والفرق الفنية المختصة بالشركة ، لافتاً إلى أنه تم شفط كميات المياه من الشارع ، وإصلاح الكسر ، وإعادة الشيء لأصله.

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