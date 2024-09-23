كرسي متحرك لطفلة مشلولة وتوفير مساعدات لشاب من ذوي الهمم بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، ومدى إمكانية منحهم معاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة.



وفي هذا الإطار وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش لأحد الشباب تم بتر ساقه نتيجة تعرضه لحادث، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير طرف صناعي له، كما وجه بتسليم كرسي متحرك لطفلة مصابة بشلل في ساقيها، وتكليف إحدى الجمعيات لتوفير بعض المستلزمات المكتبية وآلة تصوير لمحل أحد الشباب من ذوي الهمم.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف مدينة الفيوم، وفي قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة تيسير إجراءات عملية "متلازمة الرباط المقوس الناصف" لمريض مصاب بالكبد، وعمل تحليل جيني لإبنه الرضيع، وتسريع إجراءات الكشف الطبي لرجل مسن من مرضى القلب، ودراسة مطلب أحد المواطنين بشأن قبول ابنته بمدرسة التمريض بمركز ومدينة طسا لاستيفائها الشروط المطلوبة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التربية والتعليم، ببحث مطلب إحدى المعلمات بشأن ندبها من إدارة سنورس التعليمية إلى إدارة شرق الفيوم التعليمية، وبحث مطلب إحدى المعلمات بالمدرسة التجارية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بشأن ندبها انتداباً جزئياً لإحدى مدارس مدينة الفيوم، وذلك نظراً لظروفها الصحية، كما وجه بإنهاء إجراءات نقل إحدى المعلمات من مدرسة الجمهورية بكوم أوشيم إلى إحدى المدارس القريبة من محل إقامتها بمدينة الفيوم.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم والتمويل اللازم، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من وجود حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية الإعلام، وجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة الفيوم، ورئيس المتابعة الميدانية، بمعاينة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل في حالة وجود مخالفات، وفيما يتعلق بمطلب سائقي توكتوك، ودراجة بخارية بشأن تخيفض الغرامة، وجه المحافظ، إدارة المواقف، ببحث مطلبيهما، واتخاذ اللازم.