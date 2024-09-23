ربع مليون جنيه جوائز لأفضل فيلم يناقش معاناة المواطن الفلسطيني بـ"القاهرة السينمائي"

التقى اليوم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في مقر المهرجان، وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية، وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز تشمل الإنتاج والسيناريو والإخراج.

ومن جانبه رحب الفنان الكبير حسين فهمي بالتعاون المثمر والبنَّاء مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تُعبِّر عن المعاناة الإنسانية للمواطن الفلسطيني.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو الليثي حرص الاتحاد منذ نشأته دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني ، ومن جانبه أكد الفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد احتفاءه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهره السينمائي.

يذكر أن اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي قدم جًوائز ماليه لأهم الأعمال الدرامية التي تخدم القضية الفلسطينية التي قدمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.