محافظ البحيرة تقرر تكريم مدير مستشفى رشيد العام تقديرًا لأدائه المتميز

قررت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكريم الدكتور عبد الوهاب منسى مدير مستشفى رشيد العام تقديرًا للأداء المتميز داخل كافه أقسام المستشفى وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى.

كما أعربت المحافظ عن إشادتها بجهود جميع العاملين من كوادر طبية، إدارية، وفنية، تقديرًا لدورهم الفعّال في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، و تواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة، مما يُعد نموذجًا يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية.

وجاء قرار التكريم عقب زيارة تفقدية قامت بها المحافظ للمستشفى نهاية الاسبوع الماضي خلال افتتاح وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث أبدت إعجابها بمستوى النظافة، انتظام العمل، وحسن التعامل مع المرضى.

وأكدت أن هذه الجهود ساهمت في رفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضحت الدكتورة جاكلين أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لدعم الكفاءات المتميزة وتحفيزها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مؤكدة على أهمية إبراز تلك النماذج المضيئة للاحتذاء والاقتداء بها.

كما شددت محافظ البحيرة على أهمية تحفيز العناصر المتميزة التي تبذل جهودًا لخدمة المواطنين، وتقويم أى عناصر متقاعسة عن أداء واجبها أو تتكاسل عن مهام وظيفتها، تحقيقًا للصالح العام.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستثمار في رأس المال البشري تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 ، وتحقيق اهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الجديدة.