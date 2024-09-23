«بداية جديدة».. اجتماع ولقاء حوارى مع الكيانات الشبابية بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الاثنين ٢٣ سبتمبر، بقيادة مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، لقاء حواريا واجتماعا تنظيميا مع الكيانات الشبابية بالمنيا ، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم ،كذلك جلسة تعريفية بمبادرة بداية جديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور محمد حمدي و شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، و احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وأشرف عبد الأعلى منسق ، وقد شارك العديد من الكيانات الشبابية والمبادرات فى الاجتماع منها كيان سند شباب الصعيد ، طلاب تحيا مصر ، المصريون الشباب ،مؤسسة القادة ، الجبهة الدبلوماسية ، قيادات شباب مصر ، كوادر شباب المنيا ، yly، حملة بشبابها ، شباب قادرون ، مشروع وطن ، مبادرة احنا قدها ، جمعية طلائع النصر ، الاتحاد الشبابى لدعم مصر وقد حضر عدد كبير من قيادات ومنسقين الكيانات بالمنيا والأعضاء.

تحدث بعض القيادات والحضور عن الفعاليات والأنشطة التى تمت ورؤية وخطت الكيانات خلال الفترة المقبلة ، والعمل على توعية الشباب من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة ، كذلك العمل على تقديم بعض الخدمات التى تناسب المواطنين وتنمية المشروعات وريادة الأعمال.

