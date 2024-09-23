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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«بداية جديدة».. اجتماع ولقاء حوارى مع الكيانات الشبابية بالمنيا

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الاثنين ٢٣ سبتمبر، بقيادة مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، لقاء حواريا واجتماعا تنظيميا مع الكيانات الشبابية بالمنيا ، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم ،كذلك جلسة تعريفية بمبادرة بداية جديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور محمد حمدي و شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، و احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وأشرف عبد الأعلى منسق ، وقد شارك العديد من الكيانات الشبابية والمبادرات فى الاجتماع منها كيان سند شباب الصعيد ، طلاب تحيا مصر ، المصريون الشباب ،مؤسسة القادة ، الجبهة الدبلوماسية ، قيادات شباب مصر ، كوادر شباب المنيا ، yly، حملة بشبابها ، شباب قادرون ، مشروع وطن ، مبادرة احنا قدها ، جمعية طلائع النصر ، الاتحاد الشبابى لدعم مصر وقد حضر عدد كبير من قيادات ومنسقين الكيانات بالمنيا والأعضاء.

تحدث بعض القيادات والحضور عن الفعاليات والأنشطة التى تمت ورؤية وخطت الكيانات خلال الفترة المقبلة ، والعمل على توعية الشباب من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة ، كذلك العمل على تقديم بعض الخدمات التى تناسب المواطنين وتنمية المشروعات وريادة الأعمال.
 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة