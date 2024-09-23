بعد إضافة الطب البشري إلى كليات «حلوان الأهلية».. الجامعة تستقبل لجنة متخصصة

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، لجنة فنية متخصصة لفحص الإمكانيات المادية والبشرية بكلية الطب البشرى، وتحديد الأعداد التي يمكن قبولها سنوياً.

يأتي ذلك في إطار القرار الجمهوري رقم 344 لسنة 2024، الذي يتضمن إضافة كلية الطب البشري إلى كليات جامعة حلوان الأهلية، بالإضافة إلى موافقة لجنة قطاع الدراسات الطبية على اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة التكاملية.

وتكونت اللجنة من الدكتور محمد مصطفى الأستاذ بكلية الطب البشرى جامعة بنها، الدكتور محمد سعد الأستاذ بكلية الطب البشرى بجامعة عين شمس، الدكتور طارق يوسف الأستاذ بكلية الطب البشرى بجامعة عين شمس، وعضو مم الكلية الفنية العسكرية، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية.

وحضر من جانب الجامعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رشا رفاعي عميد كلية الطب والمشرف على الكلية بحلوان الأهلية، الدكتور هابى حسنى منسق تجهيزات وإنشاءات الجامعة الاهلية، الدكتور جهاد طه منسق البرنامج، الدكتور ناهد احمد مسجل البرنامج، اللواء محمد أبو شقة.

من جانبه، رحب الدكتور السيد قنديل باللجنة في رحاب الجامعة، مقدماً نبذة مختصرة عن الجامعة وأهدافها، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز جودة التعليم المصري. كما أكد أن الجامعة ستعمل على تنفيذ كافة التوجيهات التي ستصدر عن اللجنة بما يحقق تطلعاتها.

وأشار الدكتور قنديل الى ان جامعة حلوان الأهلية جاءت استجابة لتوجيهات الدولة الرامية إلى توفير تعليم عالي الجودة يواكب التطورات العالمية، ويخدم احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما أكد أن هذه الجامعات تسهم في توفير فرص تعليمية متميزة.

وتم عرض تقرير مفصل قدمه الدكتور جهاد طه، منسق البرنامج، موضحاً الأهداف الاستراتيجية لجامعة حلوان الأهلية، والتي تتمثل في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين، تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، تقديم برامج دراسية حديثة ذات كفاءة عالية، تحسين فاعلية التعليم والتعلم، إعداد كوادر علمية عالية الكفاءة، تنمية الموارد المالية وترشيد استغلالها لتحسين البنية التحتية، وتطوير البحث العلمي وميكنة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور جهاد المعايير الأكاديمية التي يعتمد عليها برنامج الطب والجراحة، حيث يتبنى البرنامج المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إصدارها الأخير لعام 2017، والموجهة إلى القطاع الطبي. كما يلتزم البرنامج بجميع المتطلبات والإصدارات الخاصة بلجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء برنامج الطب والجراحة بجامعة حلوان الأهلية جاءت انطلاقاً من الأهداف العامة التي أُنشئت من أجلها الجامعات الأهلية، ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمة صحية ومجتمعية متميزة داخل مصر وخارجها من خلال تخريج طبيب مؤهل وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع الطب.

ويطمح البرنامج إلى تخريج طبيب قادر على التعلم المستمر والعمل ضمن نظام صحي متكامل. كما ترتكز فلسفة إنشاء البرنامج على التنسيق والتكامل بين المواد الطبية الأساسية في المرحلة الأولى والعلوم الإكلينيكية السريرية في المرحلة الثانية.

قام الدكتور هابي حسني بعرض شامل حول البنية الأساسية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى تقرير الحماية المدنية. كما استعرض البنية التكنولوجية المتطورة للجامعة، موضحًا أنها جامعة من الجيل الرابع، وعرض تقريرًا عن معامل الحاسب الآلي والكنترولات.

كما قدم نبذة عن مستشفى بدر، التي تم افتتاحها في عام 2009 كمستشفى تابعة لوزارة الصحة، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى جامعة حلوان في يوليو 2014. في عام 2013، كان عدد الأسرّة العاملة 36 سريرًا، وتم البدء في تطوير المستشفى فعليًا في يناير 2017. تم تقسيم العمل على ثلاث مراحل لضمان استمرارية تشغيل المستشفى دون إغلاقها، حيث تم زيادة عدد الأسرّة إلى 230 سريرًا، بما في ذلك 29 سريرًا للعناية المركزة بدلاً من 6 أسرة، وزيادة الحضّانات في وحدة حضّانات الأطفال إلى 18 حضانة بدلاً من 10 حضّانات.

كما تم تطوير قسم الطوارئ ليشمل 18 سريرًا وعدة مرافق، وزيادة غرف العمليات إلى سبع غرف بدلاً من اثنتين، لتشمل تخصصات مثل زراعة الأعضاء والقلب المفتوح والعظام. تم استخدام نظام الكبسولات لضمان التعقيم الجيد. استُحدثت أيضًا وحدة قسطرة، وتم تجهيز غرفتي مناظير جديدة، مع زيادة العيادات الخارجية إلى 18 عيادة بدلاً من 9. وشمل التطوير أيضًا وحدة غسيل الكلى، التي أصبحت تضم 18 سريرًا بدلاً من 10.

تم تطوير قسم النساء والتوليد ليشمل عيادتين وغرفتي عمليات وغرف إقامة قبل وبعد الولادة، بسعة 30 سريرًا بدلاً من 13 سريرًا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جديدة للعلاج الكيميائي للأورام تحتوي على 6 أسرّة. كما تم زيادة غرف الأشعة إلى خمس غرف بدلاً من غرفة واحدة، مع تركيب وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية والأشعة السينية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم تطوير مطبخ ومغسلة المستشفى، واستحداث مطعم للعاملين، وتوفير أنظمة التكييف المركزي وشبكات الكهرباء والغازات والإطفاء. كما تم توفير الفصول التعليمية لطلاب كلية الطب.

تواصل الجامعة حالياً تطوير مستشفى بدر، بإضافة مبنى جديد بسعة 400 سرير ليشمل وحدات رعاية خاصة، طوارئ، غرف عمليات، عيادات، وحدة قسطرة، مركز علاج السكتة الدماغية، ووحدات تخصصية أخرى.

كما قدم الدكتور حسني نبذة عن مشروع المجمع الطبي لجامعة حلوان، الذي يهدف إلى إنشاء مستشفى بسعة 1600 سرير لتلبية احتياجات القطاع الطبي والتعليمي في جنوب وشرق القاهرة الكبرى، ويأتي هذا المشروع كاستجابة للتطورات التي تشهدها كلية الطب بجامعة حلوان، بهدف تعزيز الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية، وتقديم رعاية صحية متميزة تتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.