محافظ الفيوم يلتقي رئيس مجموعة "الحكير" السعودية لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشيخ عبد المحسن الحكير، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعي الزراعة والسياحة بمحافظة الفيوم، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها في تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ووسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وضم وفد شركة الحكير السعودية القابضة للسياحة والتنمية كلاً من محمود جابر المدير التنفيذي للمجموعة بمصر، ووليد اسماعيل ممثلاُ عن القطاع السياحي بالمجموعة.

أشار محافظ الفيوم، أن المحافظة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، لا سيما القطاعين الزراعي والسياحي، مؤكداً أن ملف الاستثمار يدار بشكل جيد، وتحرص المحافظة على توفير كافة المقومات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، إيماناً منها بأن القطاع الخاص ليس منافساً للدولة وإنما شريك أساسي في مختلف المشروعات، لافتاً إلى الكنوز الطبيعية التي تتميز بها المحافظة مثل محمية وادي الحيتان، وإمكانية الاستثمار في مجال النباتات الطبية والعطرية، وكذا مجال السياحة الريفية التي انتعشت خلال الفترة الأخيرة بالفيوم.

واستعرض المحافظ، عدداً من الميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، ومقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز وشبكة الطرق التي تخدمها، إضافة إلى طقسها المعتدل، والحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، وكشف "الأنصاري" عن عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الزراعة والسياحة، داعياً مجموعة الحكير إلى دراسة هذه الفرص للوقوف على أنسبها للشركة للاستثمار على أرض محافظة الفيوم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية، أن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من كافة دول العالم في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة، مشيراً أن أكثر ما يقرب الشعوب هو التعاون الاقتصادي، كما تتنوع اقتصاديات السياحة وتخدم كافة القطاعات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الاهتمام بتوسيع مجالات السياحة العلاجية بمصر.

وأعرب الشيخ عبد المحسن الحكير، عن تقديره لحفاوة وحسن الاستقبال من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى رغبة المجموعة في تنفيذ مشروعات استثمارية على أرض الفيوم، وأنه ستتم دراسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها في لقاء اليوم، لاختيار أنسبها ووضع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات.

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