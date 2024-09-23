مراسل «القاهرة الإخبارية»: الدقائق المقبلة تشهد تصعيد من نوع أخر بلبنان

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن القطاع الأوسط من الجنوب اللبنانية شهد غارة إسرائيلية منذ دقائق معدودة بقضاء بنت جبيل وتحديدًا في بلدة عيترون، بالإضافة أيضا إلى عدد من الغارات الإسرائيلية الأخرى التي استهدفت المنطقة على مدار الساعات الأخيرة.

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك سلسلة من الغارات على منطقة عيتا الشعب بالجنوب اللبناني، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بسلسلة من الهجمات على بلدات وقرى بالجنوب اللبناني مع ارتفاع في أعداد الإصابات والتي تتجاوز الـ700 حالة إصابة و182 حالة وفاة وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وشدد على أن الآن نشهد تصعيد هو الأكبر على الأراضي اللبنانية، والأمر لم يعد قاصرًا على الجنوب اللبناني، ولكن ربما خلال الدقائق القادمة سيكون هناك تصعيد من نوع أخر، قائلًا: «الأنباء تتحدث عن عمليات واستهدفات في البقاع الشرقي من الأراضي اللبنانية، وفقًا لتصريحات منسوبة للجيش الإسرائيلي والذي تحدث عن تحديد بعض الأهداف بالبقاع الشرقي، وطيران الاحتلال سيشن غارات على هذه المنطقة وتحديد عدد من المواقع والمخازن الذي يستخدمها حزب الله».

وأشار إلى أن البيانات التي تتداول في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن استمرار هذه الحالة من الغارات المتتالية على بلدات وقرى بالجنوب اللبناني، موضحًا أنه منذ دقائق شن طيران الاحتلال غارة على قضاء صور والمدن المجاورة وبلدة الزهراني، وهو ما يؤكد استمرار الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب اللبناني، مشددًا على أنه بدأت عملية نزوح للمواطنين منذ أكثر من 3 ساعت من الآن وهروب المواطنين من مناطق القصف إلى مناطق أخرى بالداخل اللبناني.

