ads
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه بمرافقة وزير الإسكان لمتابعة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش

وزير الإسكان يتابع
وزير الإسكان يتابع منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بمرافقه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلي ( الشيخ على ) ، وتم التأكد من جودة مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

استكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر

وتجدر الإشارة إلى أن محطة مياه أبو الريش تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلي بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، وخدمة أكثر من 20 ألف نسمة ، ويتم استكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالي 103 محطات ومرشحات، حيث أثبت النتائج سلامة المياه من أي ملوثات .

1000100300
1000100300
1000100296
1000100296
1000100297
1000100297
1000100292
1000100292
1000100294
1000100294
منظومة التشغيل محطة مياة ابو الريش وزير الإسكان أخبار محافظة أسوان