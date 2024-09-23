محافظ أسوان يكلف نائبه بمرافقة وزير الإسكان لمتابعة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بمرافقه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلي ( الشيخ على ) ، وتم التأكد من جودة مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

استكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر

وتجدر الإشارة إلى أن محطة مياه أبو الريش تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلي بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، وخدمة أكثر من 20 ألف نسمة ، ويتم استكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالي 103 محطات ومرشحات، حيث أثبت النتائج سلامة المياه من أي ملوثات .

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