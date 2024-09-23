13 ألف مصاب.. الكوليرا والحميات تفتك بالسودانيين وإصابات كبيرة وسط الأطباء

حذرت نقابة أطباء السودان ومنظمات صحية محلية ودولية من وضع كارثي في معظم أنحاء السودان في ظل تزايد انتشار الحميات والكوليرا التي ارتفع عدد المصابين بها إلى أكثر من 13 ألفا، مشيرة إلى حالات عدوى واسعة في أوساط الكوادر الطبية وصلت في بعض المستشفيات إلى 90 في المئة من العاملين.

ويعيش الملايين من العالقين في مناطق القتال والفارين في مناطق النزوح في جنوب وشمال وشرق السودان أوضاعا مأساوية في ظل انتشار مخيف للحميات والاسهالات المائية، وشح كبير في المستشفيات التي خرج نحو 80 في المئة منها عن الخدمة بسبب القتال المستمر في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.



وضع كارثي

قالت نقابة الأطباء السودانية إن الانتشار الكبير لحمى الضنك ينذر بوضع كارثي في ظل شح الأدوية والمحاليل الوريدية وارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن غرف الطوارئ تعاني من ازدياد الضغط عليها بسبب زيادة عدد المرضى بشكل عام وكذلك عدد الحالات الطارئة.

وكشفت النقابة عن وضع مأساوي في أوساط الكوادر الطبية، وأوضحت "في مستشفى بشائر، أكبر وأهم المستشفيات بمنطقة جنوب الحزام بالخرطوم، تعاني أكثر من 90 بالمئة من كوادره الطبية تعاني من حمى الضنك، وبعضهم في العناية المكثفة لتلقي العلاج، مما استدعى إغلاق تام لعدد من أقسام المستشفى، مثل بنك الدم والعمليات والعمل، والطوارئ أيضا مغلقة منذ الثلاثاء الماضي".