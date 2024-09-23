رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب

:عقد مجلس جامعة أسيوط؛ برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ جلسته الشهرية، اليوم الإثنين الموافق ٢٣ من سبتمبر، بحضور: نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع؛ توجه الدكتور أحمد المنشاوي، باسم جامعة أسيوط، وأعضاء مجلس الجامعة؛ بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم، وأبطاله من رجال القوات المسلحة، والشرطة؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد عام 1973.

كما تقدم الدكتور أحمد المنشاوي بالتهنئة؛ إلى أعضاء مجلس الجامعة، وكافة أعضاء الكادر الأكاديمي، والإداري، وطلاب الجامعة؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجامعي الجديد؛ سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعله عاماً يسيراً مثمراً مكللاً؛ بالتوفيق ،والنجاح للجميع.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وأهمها: التأكيد على جاهزية المستشفيات الجامعية؛ لاستقبال الطلاب الجُدد، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية؛ لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين، وضرورة استعداد الجامعة؛ للمشاركة في مبادرة "اتعلم بصحة"؛ لتقييم الكفاءة البدنية لكل الطلاب الجُدد، مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك تزامناً؛ مع بدء تنفيذ مبادرة (بداية جديدة؛ لبناء الإنسان)، مع التأكيد على استعداد الجامعة؛ للمشاركة في مبادرة "١٠٠ يوم رياضة"، بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية (٢٠ سبتمبر الجارى ، وبداية العام الدراسي الجديد).

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة؛ خلال شهر سبتمبر، أهمها: إدراج جامعة أسيوط في (7) تخصصات علمية؛ بتصنيف شنغهاي الصيني لعام 2024، وإعلان استراتيجية جامعة أسيوط (2024- 2029) ؛لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وإعلان الخطة التنفيذية لأنشطة جامعة أسيوط؛ للمشاركة في مبادرة بداية جديدة؛ لبناء الإنسان، ومتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية؛ للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى 2030 بالجامعة.

وثمن مجلس الجامعة؛ فوز الجامعة بالمراكز الأولى، في مسابقات اللقاء الثقافي الشاطئي الأول لفتيات الجامعات، والمعاهد المصرية، وحصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة Rally Egypt 2024 ؛ لريادة الأعمال، وتكريم الجامعة؛ لفوزها بالمركز الثاني في مجال نماذج المحاكاة، بمسابقة قادة الأنشطة الطلابية، بحضور: وزيري التعليم العالي، والتضامن الاجتماعي.

وتقدم مجلس الجامعة بالتهنئة؛ لطلاب منتخب جامعة أسيوط؛ لحصدهم (3) ميداليات فضية، و(2) برونزية في مهرجان اللياقة البدنية Be Fit، مهنئاً- أيضاً- الطلاب المشاركين في ملتقى برلمان الجامعات المصرية؛ "معاً نحو التميز.. نبني قادة المستقبل" ؛لحصدهم المراكز الأولى.

وثمن مجلس جامعة أسيوط؛ حصول برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة على الاعتماد الدولي من مؤسسة ABET الأمريكية، وأشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بمشاركة أبناء الجامعة المشرفة في مهرجان العلمين الجديدة 2024؛ كما أشاد مجلس الجامعة؛ بالمشاركة في ورشة عمل القيادة الإستراتيجية .. إستراتيجية تنفيذ التحالفات الإقليمية في التعليم العالي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً ورشة عمل موارد الدعم المهني، والنفسي؛ في مواجهة ضغوطات أطباء التدريب بالتعاون مع الجمعية المصرية للقلب والسكري.

وأثنى المجلس؛ جهود الجامعة لتعزيز أوجه التعاون القائم مع المؤسسات، والهيئات التعليمية؛ ومنها التعاون مع هيئة تنمية الصعيد؛ في إطار تعزيز الجهود لدعم المشروعات والمجالات التنموية والخدمية بمحافظات الصعيد، واستقبال المستشار العسكري لمحافظة أسيوط؛ في إطار بحث وتوطيد مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، واستقبال رئيس جامعة المنصورة والملحق الثقافي الأسبق بالسفارة الفرنسية، ولقاء فريق مستشفى صحة المرأة المشارك في ورشة عمل حول: بطانة Endometriosis الرحم المهاجرة؛ في إطار سعي الجامعة؛ لاكتشاف علاجات جديدة للأمراض.

وأشاد مجلس الجامعة؛ بمشاركة الجامعة في حفل تكريم مفتي الجمهورية، بجامعة الأزهر بأسيوط، بحضور؛ محافظ أسيوط، خلال زيارته لمركز المنتجات الزراعية، وبحوثها بجامعة الأزهر، والمشاركة في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية الجديدة، في أمسية علمية فنية، بالمتحف المصري الكبير.

وصدّق على افتتاح تطوير وحدة العلاج الخاص بمستشفى الأطفال الجامعي، والحرص على متابعة منظومة العمل بمستشفى القلب الجامعي، والتوجيهات بتذليل كل العقبات أمام المرضى، وتقديم رعاية طبية عاجلة، وفائقة.

ووافق مجلس الجامعة؛ على استحداث الدبلوم المهنية ؛ في علاج الألم التداخلي للأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، وزيادة مكافأة المساهمة ؛ في نفقات إعداد رسائل الماجستير، و الدكتوراه؛ لتصبح (٢٠٠٠ جنيه) للماجستير، و (٣٠٠٠ جنيه) ؛ للدكتوراه.

وأقر المجلس؛ مواعيد امتحانات العام الجامعي 2024/ 2025، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، واستمرار تعاون جامعة أسيوط، في برنامج المنح GSS للعام الدراسي 2024\2025 ؛ بناءً على المذكرة المقدمة من المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين و النوابغ بوزارة التعليم العالي، وتأسيس جائزة جامعة أسيوط لريادة الأعمال، وجائزة جامعة أسيوط للابتكار في مجالات: العلوم الطبية، والهندسة، وتكنولوجيا الاتصال، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، والطاقة.

