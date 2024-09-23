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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعليمات خاصة من جوميز لـ"الجزيرى" و"ناصر ماهر" على هامش مران الزمالك

الجزيرى
الجزيرى
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حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح تعليمات خاصة للثنائي سيف الدين الجزيري وناصر ماهر خلال تدريبات الفريق اليوم الإثنين التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.
وأعطى جوميز في حضور مساعده أحمد مجدي تعليمات للجزيري وماهر في منتصف التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، من أجل تنفيذ بعض المهام المطلوبة منهما في الملعب.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

تعليمات خاصة جوميز الزمالك الجزيري