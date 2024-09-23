سفير الصومال بالقاهرة يدعو لتعزيز التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال بالبلدين

أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين في مجالات الزراعة والتجارة، مشيرًا إلى أن الصومال بلد غني بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية، معربا عن استعداد الصومال لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأي استثمارات متبادلة بين مصر والصومال.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية المصري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور السيد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد سفير الصومال حرصه على زيادة وتيرة التعاون مع مصر في كافة المجالات ، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها العلاقات المصرية الصومالية حاليا والإرادة السياسية القوية لدى البلدين الشقيقين لدعم التعاون المشترك لما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار سفير الصومال إلى أن اللقاء تناول آليات العمل المشتركة والخطط المستقبلية لتطوير التعاون في الملفات التي تدعم التعاون بين البلدين المتعلقة بمجال تحقيق الأمن الغذائي والتبادل السلعي والتجاري.

من جانبه أشاد وزير التموين المصري بتطور العلاقات بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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