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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهدَ لنزوح مواطنين لبنانيين من الجنوب

نزوح مواطنين لبنانيين
نزوح مواطنين لبنانيين من مناطق جنوب لبنان
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهدَ لنزوح مواطنين لبنانيين من مناطق جنوب لبنان جراء التصعيد الإسرائيلي.
وقال الإعلامي خالد عاشور، إنّ هناك حركة نزوح شاملة شهدها لبنان اليوم، نظرا لارتفاع حدة الاستهدافات هذا الصباح، في إطار تصعيد إسرائيلي منذ أيام على الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت أيضا.
وأشار، إلى أنه نتج عن سلسلة الاستهدافات نزوح كبير للمواطنين اللبنانيين من مناطق الجنوب اللبناني جراء قصف هذه المناطق المأهولة بالسكان، متضمنا قرى وبلدات عديدة في قطاعات الجنوب الثلاث؛ الأوسط، الشرقي، والغربي.

القاهرة الاخبارية نزوح مواطنين لبنانيين جنوب لبنان التصعيد الإسرائيلي