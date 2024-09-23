"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهدَ لنزوح مواطنين لبنانيين من الجنوب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهدَ لنزوح مواطنين لبنانيين من مناطق جنوب لبنان جراء التصعيد الإسرائيلي.

وقال الإعلامي خالد عاشور، إنّ هناك حركة نزوح شاملة شهدها لبنان اليوم، نظرا لارتفاع حدة الاستهدافات هذا الصباح، في إطار تصعيد إسرائيلي منذ أيام على الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت أيضا.

وأشار، إلى أنه نتج عن سلسلة الاستهدافات نزوح كبير للمواطنين اللبنانيين من مناطق الجنوب اللبناني جراء قصف هذه المناطق المأهولة بالسكان، متضمنا قرى وبلدات عديدة في قطاعات الجنوب الثلاث؛ الأوسط، الشرقي، والغربي.