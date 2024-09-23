ندوة عن الطيور المهاجرة وأهميتها في تنشيط السياحة بالسويس

عقد المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بالسويس بالاشتراك مع هيئة تنشيط السياحة بالسويس ندوة عن الطيور المهاجرة بالسويس ضمن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في متحف السويس القومى قالت الدكتورة انتصار الحجازى منسق المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بالسويس يعد مسار هجرة الطيور بالبحر الأحمر هو ثانى أكبر مسار للطيور المهاجرة فى العالم ويعتبر جبل الجلالة نقطة هامة لرصد هذه الطيور حيث يمر من خلالها أكثر من 500 ألف طائر

وأضافت أنّ الهدف الأساسي من هذه الندوة التي تاتي تزامنا مع يوم السياحة العالمي لتشجيع السياحة في هذا الإطار الذي لو تم الاهتمام به من قبل المسئولين سيكون مصدرا كبيرا من مصادر الاقتصاد القومي خاصة في ظل الاهتمام البيئي بقطاع الطاقة المتجددة في خليج السويس بهدف المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة كطاقة الرياح للمساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما ساعد علي تمركز العديد من الطيور المهاجرة واقامتها بمنطقة الجلالة، جاء ذلك بحضور الدكتور حسين رشاد مديرمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد، والمهندس واتر البحرى مسؤول برامج المسح الميدانى البيئى الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وهشام سمير الناشط البيئي والحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالسويس ورضا رضوان المدير الداري للمنتدى والعديد من الخبراء في المجتمع المدني وجهاز شئون البيئة بالسويس

بينما أوضحت اميرة محمد عبد الفتاح مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالسويس أن الكثير من السياح حول العالم يهتمون بالسياحة البيئية خاصة مراقبة هجرة الطيور التي تتميز بالإنفاق العالي وتجذب الكثير من السياحة المحلية والدولية.

كما تحدث الدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد عن أهمية سياحة مشاهدة الطيور بين الواقع والمستقبل

وأكد أن السويس بها ٣ أماكن هامة للطيور المهاجرة

مشيرا إلي أن ٦٠ في المائة الطيور المهاجرة لديها مسارين هامين منهم خط للجوارح يمران عبر محافظة السويس

وقال ان ٣٠٠ من ٥٠٠ نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة موجودة بمحافظة السويس.

IMG-20240923-WA0057

IMG-20240923-WA0056

IMG-20240923-WA0053

IMG-20240923-WA0055