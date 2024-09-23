الأب إبراهيم فلتس: السلام يعني بناء مستقبل أفضل وليس إنهاء الحروب فقط

عقد المؤتمر الدولي لمنظمة سانت إيجيديو الكاثوليكية تحت عنوان "تصوّرُ السلام"، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور نحو 3000 شخصية مهمّة من حول العالم.

واعرب الأب إبراهيم فلتس، نائب حارس الأراضي المقدسة، عن الالم والصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني وكان صوتًا واضحًا وقويًا لشعب الأراضي المقدسة الذي يعيش في ظل ظروف عصيبة نتيجة الحروب والصراعات المستمرّة.

وأشار الأب إبراهيم فلتس خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون" ، والمنشور علي الصفحة الرسمية للكنيسة ، اليوم الإثنين ، إلى ويلات الصراع والحلم بالسلام وأهمية الحفاظ على التراث الروحي والثقافي للشعب الفلسطيني.

وأكد على أن السلام لا يعني فقط إنهاء الحروب، بل بناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة أيضًا، مشددًا على دور الكنيسة في مد الجسور بين الشعوبِ والدعوة إلى الحوار والمصالحة.