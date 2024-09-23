وزير التموين: دراسة تطوير منصات إلكترونية لتسهل عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية

ناقش الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شركة مكسب لتجارة التجزئة اليوم سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة ، وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.

ومن جانبه أكد بلال المغربل الرئيس التنفيذي لشركة مكسب على أهمية التعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها، وموضحاً أن الشركة لديها رؤية في مجال تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية حيث تتواجد الشركة بالسوق منذ عام 2018، وتهدف لوصول السلع الاستهلاكية لتجار التجزئة في معظم محافظات الجمهورية.