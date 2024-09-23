وزيرا الصحة والإسكان ومحافظ أسوان يلتقون بفوج سياحى

التقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأحد الأفواج السياحية الزائرة لمدينة أسوان حيث أشاد الفوج السياحي بمستوى الخدمات السياحية والخدمية المقدمة لهم مما ساهم فى استمتاعهم برحلتهم وقضاء أوقات سعيدة وممتعة وسط عظمة الحضارة المصرية على أرض عروس المشاتى، وداخل المزارات الأثرية والمعالم السياحية .

لم يحدث أي شيء يعكر صفو البرنامج السياحي

مؤكدين على أنه لم يحدث أي شيء يعكر صفو برنامجهم السياحي بل كانت رحلة متميزة للغاية، وهو الذى يحفزهم لتكرار هذه الرحلة في السنوات القادمة، ونقل هذه الصورة لأصحابهم وذويهم.

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