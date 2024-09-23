مياه أسيوط: إصلاح هبوط أرضى مفاجئ أمام محطة السنترال دون انقطاع الخدمة

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تغيير عدد 2 مطبق وعدد 4 فرعات رئيسية مع استمرارية الخدمة دون أي انقطاع للمياه، و40 متر مواسير قطر 16 بوصة في شارع بوابة محطة رفع السنترال، وعدد 35 ماسورة 12 بوصة شارع التربية والتعليم وعدد 35 متر مواسير في شارع التربية والتعليم بمحيط المحطة و35 متر مواسير شارع كدواني.

أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن أبناء عمل الشركة تمكنوا من التغلب على حدوث هبوط مفاجئ في عدد 2 مطبق وعدد 4 فرعات رئيسية قطر 12 بوصة من شبكة الصرف الصحي أمام محطة رفع السنترال بمنطقة شرق المدينة دون توقف للمياه لضمان استمرارية الحياة في السنترال.

وأوضح الشرقاوي أن فرق العمل واجه تحديات كبيرة نتيجة لتعقد البنية التحتية في المنطقة، حيث تداخلت خطوط المياه وكابلات الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي مع شبكة الصرف الصحي.

وأضاف الشرقاوي، أن الفرق تمكنت من مواصلة العمل على مدار الساعة وبأعلى درجات الاحترافية بالاستعانة بالمعدات الثقيلة لسحب المياه المتسربة. وقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي ودون الحاجة إلى قطع المياه عن المواطنين، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

هبوط ارضي بأسيوط

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