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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء العام الدراسي للكلية الإكليريكية ومعهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المُحرق العامر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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افتتح  الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، وتحت إشراف الراهب القس أرساني المُحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية بدير المُحرق، والراهب القس لوقا المُحرقي المشرف الروحي لمعهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المُحرق، اليوم  العام الدراسي للكلية الإكليريكية ومعهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المُحرق العامر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق، ونيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالكلية والمعهد.

ثم عقب الصلاة تم عمل حفل افتتاح العام الدراسي وخلال الحفل قام نيافة الأنبا بيجول بإلقاء كلمة ترحيب بالطلبة الجدد، كما قام نيافة الأنبا فيلوباتير بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، وأيضًا قام الراهب القس أرساني المُحرقي والراهب القس لوقا المُحرقي بإلقاء كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

 

الأنبا تواضروس الثاني الأنبا بيجول السيدة العذراء مريم الكلية الاكليريكية قداسة البابا