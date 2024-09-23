أيمن حفني يساند لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، حضور أيمن حفني نجم الفريق السابق من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني على مصافحة حفني قبل التدريبات، والذي أكد لهم على ثقته الكاملة في قدراتهم على تحقيق اللقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.