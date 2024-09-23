ads
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أيمن حفني يساند لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي

ايمن حفنى
ايمن حفنى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، حضور أيمن حفني نجم الفريق السابق من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني. 
وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني على مصافحة حفني قبل التدريبات، والذي أكد لهم على ثقته الكاملة في قدراتهم على تحقيق اللقب.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

أيمن حفني الزمالك مران الزمالك الأهلى السوبر الافريقي