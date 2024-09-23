البترول تطلق المرحلة المتقدمة من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاق المرحلة المتقدمة من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة ، إذ تنشد الوزارة البناء على ما تحقق من مكتسبات في مراحل البرنامج السابقة ، بمزيد من الإستثمار في الثروة البشرية ضمن عملية تطوير وتعليم ديناميكية مستمرة لا تتوقف

وتبدأ المرحلة المتقدمة من البرنامج بإطلاق مشروع الملازمة Work Shadowing) والذي يستهدف الجمع بين القيادات وما لديها من خبرات وشباب البرنامج وما لديهم من قدرات ومهارات، وذلك من خلال تمكين خريجي البرنامج وتكليفهم بمهام معاوني رؤساء مجالس الإدارات بشركات القطاع المختلفة خلال فترة مشروع الملازمة التي تستمر لمدة 18 شهرًا، بما يضمن نقل الخبرات والحفاظ على الإستمرارية مع تطوير كفاءات ومهارات الصفين الثاني والثالث من القيادات في إطار من الشفافية والنزاهة وذلك مع الإلتزام بإتباع أعلى معايير التطوير المهني والتدريب العملي لتمثل تلك المعايير مرجعية شاملة لقطاع البترول المصري الغني بالكفاءات.