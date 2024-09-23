استعدادًا للسوبر.. مجلس الزمالك يدعم الفريق في مران اليوم قبل السفر للسعودية

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.

جاء ذلك من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الأهلي المرتقبة.

وتواجد في التدريب كل من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس..

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.