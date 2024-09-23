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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا للسوبر الأفريقي.. تدريبات بدنية للاعبين على هامش مران الزمالك

الزمالك
الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في الجزء الأول من مران اليوم الاثنين ، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل استكمال باقي الفقرات الفنية التي حددها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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