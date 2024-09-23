إرسال عينة من الكوكايين ضبطت بحوزة عاطل بالقاهرة للمعمل الكيماوي

أمرت النيابة العامة، بإرسال عينة من المواد الكوكايين المخدر ضبط بحوزة عنصر إجرامي بمنطقة مدينة نصر، للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها وبيان احتوائها علي جوهر المواد المخدرة المدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.

وكانت قد أمرت، بحبس المتهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في الكوكايين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات عن رصد قوات الأمن قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار في مخدر الكوكايين متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – ميزان حساس – سيارتين ملاكي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.