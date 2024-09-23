"شلبى" و"دونجا" ينتظمان فى التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.

وكان الثنائي تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك مصطفى شلبي ودونجا في التدريبات الجماعية اليوم بعد التأكد من جاهزيتهما من الناحية الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.