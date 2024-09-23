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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد الحركة القضائية.. "غنيم" يُهنئ رؤساء الاستئناف والابتدائية والمحامي العام لنيابات بني سويف

محافظ بني سويف يهنئ
محافظ بني سويف يهنئ المستشارين
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مجمع المحاكم، حيث قدم التهنئة للمستشار: أحمد إسماعيل الماجري  رئيس محكمة الاستئناف رئيس محكمة استئناف عالي  بني سويف ،المستشار حسن محمود رئيس الاستئناف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، المستشار أحمد محمد عطية المحامي العام لنيابات بني سويف، لتوليهم المسؤولية في الحركة القضائية للعام القضائي .

وخلال اللقاء عبر محافظ بني سويف، عن تمنياته بالتوفيق للقضاة والمستشارين وتحقيق مزيد من التقدم والتعاون الدائم بين مؤسسة القضاء بكافة مستوياتها ومحافظة بني سويف في دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء فيما بين الهيئات القضائية وكافة الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة أبناء المحافظة.

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