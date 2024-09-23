نقيب الصحفيين يستقبل قيادات الشركة الإفريقية ورابطة الأندية المصرية

استقبل نقيب الصحفيين خالد البلشي، ظهر اليوم الإثنين، قيادات الشركة الإفريقية المسئولة عن تأمين الملاعب المصرية خلال مباريات كرة القدم، ومندوب رابطة الأندية المصرية.



وتضمن اللقاء اجتماعًا حضره اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة ومشرف عام النشاط الرياضي، والعميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة، وباهر منصور منسق رابطة الأندية، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، وأحمد إسماعيل نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وهشام أبوحديد عضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، ومحمد مصطفى نائب رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وناقش الاجتماع التحضيري للموسم الرياضي الجديد تسهيل عمل كل أطراف المنظومة الرياضية، بما يضمن خروج الموسم الرياضي بشكل يليق بكل الأطراف المعنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشات مثمرة استمع خلالها ممثلو الشركة الإفريقية ورابطة الأندية لمطالب الصحفيين ومقترحاتهم، كما استمع ممثلو نقابة الصحفيين لمقترحات الشركة والرابطة.

وبحث الحضور آليات تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والمصورين (نقابيين وغير نقابيين) خلال ممارستهم لعملهم الصحفي في الملاعب بالموسم الجديد في إطار القواعد المنظمة، التي تضمن لجميع الأطراف ممارسة عملهم دون حدوث معوقات أو مشكلات.



وقرر الحاضرون عقد اجتماعات أخرى تشاورية بحضور باقي أطراف المنظومة الرياضية قبل انطلاق الموسم الرياضي، للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ ما تم طرحه من أفكار لتطوير المنظومة الرياضية.