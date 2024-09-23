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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الجمهور يهاجم وليد فواز بسبب إيمان العاصي في "برغم القانون"

برغم القانون
برغم القانون
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أثارت الحلقة السادسة من مسلسل برغم القانون تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تراوح ردود الفعل بين الإشادة والنقد لما فعله الفنان وليد فواز، الذي يجسد شخصية "ياسر" ضمن أحداث المسلسل. 

وجاءت موجة من الغضب والانتقادات من الجمهور بعدما قام "ياسر" (وليد فواز) بإرشاد الشرطة إلى مكان "ليلى" (إيمان العاصي)، التي كانت مختبئة في منزله. اعتبر الكثيرون هذا التصرف خيانة، مما أثار استياء المتابعين، الذين أعادوا التذكير بأدوار سابقة لفواز جسد فيها شخصيات سلبية، مثل أعماله في مسلسلات صوت وصورة، جودر، وحق عرب. ورغم الانتقادات، تلقى فواز إشادة واسعة بموهبته في تقديم هذه الأدوار المركبة.

تدور أحداث المسلسل حول المحامية "ليلى"، التي تعيش في مدينة بورسعيد، تستيقظ ليلى يومًا لتجد أن زوجها اختفى فجأة دون سابق إنذار. بعد محاولات حثيثة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وأثمر عن طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تطور الأحداث، تتكشف حقائق وأسرار تدور حول سبب اختفاء زوجها "أحمد" بشكل مفاجئ.


مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز هاني عادل، محمد القس، إيهاب فهمي,عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، لبني ونس، صبري عبد المنعم ,جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر وشادي مقار، العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ويتكون من 30 حلقة.

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برغم القانون وليد فواز ايمان العاصي ليلى