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الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين لبحث شكاواهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ،واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى مع المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكواهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية جاء ذلك بحضور الجهات التنفيذية .

حيث استمع نائب محافظ قنا، والسكرتير العام ، لطلبات وشكاوى المواطنين،  والتى تنوعت ما بين طلبات قوى عاملة، وصحة، وتربية وتعليم، وانتدابات، وتضامن اجتماعي ومراكز تكنولوجية،موجها بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات وإيجاد الحلول لها.

يأتى ذلك تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناء علي تكليفات القيادة السياسية، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

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