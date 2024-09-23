إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين طلاب بنبروه ونقل المصابين للمستشفى

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بشارع المحطة بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وانتقلت قوة أمنية لفض المشاجرة وضبط المتهمين.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة أثناء خروج الطلاب من مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بميدان المحطة "دائرة المركز"، ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وبالفحص تبين وقوع مشاجرة ين عدد من الطلاب أثناء خروجهم استخدموا فيها الأحزمة والعصي مما أدى الى إصابة كلا من:"أ.أع. ١٧ عاما، و. ن. م ١٧ عاما، ج.ع ١٥ عاما، ال.أ، ١٧ عاما.

جرى نقل المصابين الى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة وإدارة نبروه للتعليم الفني بالواقعة لمباشرة التحقيقات.