شريف فتحي يناقش فرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع رئيس مجلس إدارة شركة Chongqing Gaund Holding Group الصينية وعدد من مديري ومسئولي الشركة، والتي تعتبر إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالمياً والترويج لها.

وجاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة خلال الفترة المقبلة، وبحث وعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية وإنشاء فنادق نيلية عائمة وتنظيم رحلات نيلية (النايل كروز).

وشارك في الحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيبه لزيادة حجم التعاون مع الشركة واستعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم لها بما يساهم في تطوير منتج السياحة النيلية في مصر وزيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين إليها، لافتاً إلى حرص واهتمام الوزارة بالسوق الصيني الذي يعد أحد أهم الأسواق السياحية المستهدفة بالنسبة لمصر.

أشار إلى أهمية منتج السياحة النيلية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري والعمل على تطويره وتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة ولا سيما في ظل سعى الوزارة لإبراز تنوع المنتجات السياحية، بجانب خطتتها لزيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة في مصر.

وخلال اللقاء جرى مناقشة أوجه التعاون المستهدف بين الوزارة والشركة الصينية، حيث تسعى الشركة من خلال هذا التعاون للاستثمار في بناء أو إعادة بناء وإدارة وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة الفاخرة في مصر، وأن تكون فنادق عائمة صديقة للبيئة ومزودة بأحدث نظم الأمان والتشغيل، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة لتحقيق السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقدمّ مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمي عن حجم أعمال الشركة، وتوسعاتها وخططتهم المستقبلية في مصر للعمل في منتج السياحة النيلية بها.

وبحث الاجتماع مقترح تنظيم الشركة لعدد من الرحلات النيلية بأنواعها المختلفة في محافظات الصعيد، وذلك بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر ولا سيما في ظل شغفهم بالحضارة المصرية العريقة.

وناقش مقترح قيام الشركة بزيادة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الصين ولا سيما في ظل الطلب السياحي المتزايد من الصين على زيارة المقصد المصري والأماكن الأثرية الموجودة به وخاصة مع شغف الصينين بمنتج السياحة الثقاقية.

كما تم بحث تيسير رحلات طيران عارض (شارتر) من الصين إلى مصر وخاصة للمدن الشاطئية المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر للسائحين الصينيين الذين يرغبون في زيارة الشواطئ المصرية.

