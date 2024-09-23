تحرير 61 محضرا تموينيا لمخابز بالإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و إشراف أحمد على رئيس الرقابة، عدة حملات ،أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ محضرا متنوعا لمخابز بلدية منها ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضر لمجمع استهلاكى مخالف، وتحرير محضر حيازة سلع غذائية بدون بيانات مجهولة المصدر، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بعدة حملات أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضرا لمخابز بلدية مدعمة متنوعة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر تجميع عدد ١٢٠ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى لمستودع بوتاجاز.

كما اسفرت الحملات عن تحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، تحرير عدد ٥ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وجاء ذلك بتوجيهات بتوجيهات من المهندس السيد حرز الله إلى جميع الأجهزة الرقابية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و الأسواق، وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.