الكاردينال ماريو زيناري: في سوريا قنبلة الفقر تقتل الرجاء

شارك السفير البابوي في سوريا، الكاردينال ماريو زيناري، في عظته اليوم في رعية سانتا ماريا ديلي غراتسي ألي فورناتشي الرومانية، والتي يشغل منصب شماسها، آلام الشعب السوري.

وقال إن سوريا المعذبة، ويعيد البابا فرنسيس التأكيد في كثير من الأحيان، قد أصبحت الآن منسية وخرجت عن رادار المعلومات. والشاهد على نور المسيح والرجاء الذي يتلاشى في ذلك البلد هو السفير البابوي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، الذي ترأس قداس الأحد في رعية سانتا ماريا ديلي غراتسي ألي فورناتشي الرومانية، وهو شماس فيها. وفي عظته وفي لقائه بأبناء الرعية بعد الاحتفال، شارك آلام الشعب السوري الذي دخل الآن العام الرابع عشر من الصراع و"هو منهك ويكافح لكي يرى نور المستقبل". لقد أودت الحرب بحياة ٥٠٠ ألف شخص، ونزح أكثر من ٧ ملايين داخليا، وفر أكثر من ٥ ملايين إلى بلدان أخرى. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج ١٦،٧ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، ويعاني حوالي ١٣ مليونا من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحدث الكاردينال زيناري عن الصلبان الكثيرة "الصغيرة والكبيرة" التي يحملها كل إنسان في حياته وعن الدعم الذي يقدمه المسيح، ثم عرض تلك الموجودة في سوريا. واستذكر السنوات الماضية، الصورة التي انطبعت في ذهنه لأكثر من مليون سوري خرجوا هربًا من العنف، تحت المطر والثلج، حاملين معهم ما في وسعهم: "درب صليب على طول كيلومترات". ثم صورة أخرى، وهي صورة يوم الجمعة العظيمة، الذي سقطت فيه القنابل على مدينة حمص، وسأل فيها أحد خدمة المذبح الكاهن الأب ميشيل، أين يجب أن يتم إعداد القداس، في سياق دمر فيه كل شيء وتضررت الكنائس. فطلب منه الأب ميشيل أن يأخذ حبلاً طويلاً ويضعه حول جميع الأحياء التي دمرتها الحرب ويضع في الوسط كتابة الجلجلة. واليوم -أعاد الكاردينال زيناري التأكيد - هذا الحبل قد أصبح أطول بكثير ويمتد كيلومترات وكيلومترات ويحتضن الشرق الأوسط بأسره".

وأضاف الكاردينال زيناري يقول لقد رأيت الكثير من الدمار والموت والأطفال المبتوري الأطراف، والكثير من المعاناة خلال سنوات القتال العنيف. والآن انفجرت قنبلة الفقر التي لا تترك أي رجاء للسكان". وأكّد أن العقوبات المطبقة على النظام السوري لها تداعيات خطيرة جداً على السكان: "خلال الحرب كان هناك ضوء، والآن هناك انقطاع للكهرباء والظلام يخيم على البلاد". هناك نقص في الأدوية والغذاء وأدوات الاستخدام اليومي، والبنوك لا تستثمر، والتمويل في حالة جمود، وكذلك التعليم.

ويستمرّ السكان بالهروب، والفقر ينتشر: "اليوم، يكسب الطبيب - يؤكد الكاردينال زيناري - ٢٠ يورو شهريًا. يدرس المرء عندما يستطيع، فيما يفكر في الهجرة". إنّ الكنيسة في هذا السيناريو، هي في الطليعة في المساعدات والتعزية وفي إطلاق المبادرات، بما فيها تلك الدبلوماسية، لعكس هذا السقوط نحو الهاوية. ووفقا للأمم المتحدة، يغادر حوالي ٥٠٠ شخص البلاد يوميا.

لا يمكن لصرخة السفير البابوي في دمشق أن تبقى صماء في كوكب تمزقه الصراعات. إن بناء عالم أخوي، متضامن، وفي سلام، قادر على إطلاق مشاريع سياسية بعيدة المدى، يكون الإنسان فيها في المحور، هو أمر ممكن، وليس من وليد الخيال، بل يتم تحقيقه بالتزام الكثيرين. لا يمكننا أن ننسى سوريا، ولا يمكننا أن نغض الطرف إذا مات المهاجرون في البحار، ولا يمكننا أن نقبل الديكتاتوريات والصراعات. كل فرد منا، في جميع المجالات، مدعو إلى بناء سبل الحوار واللقاء والسلام.