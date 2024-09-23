خبير تخطيط: مصر لها تجارب عمرانية وحضارية في التعامل مع العشوائيات

قال سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، إن مصر لها تجارب عمرانية وحضارية في التعامل مع العشوائيات، وكانت تجربة يندر نجاح أي دولة بها للتخلص منها، لافتا إلى أن العشوائيات في مصر صُنفت بأنها شديدة الخطورة وإسكان غير مخطط .

وأضاف « فرج»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر استطاعت القضاء على هذه العشوائيات وإحلالها بمساكن آدمية للمواطنين، لافتا إلى أنه هناك تجربة المدن الجديدة في مصر.

وأوضح، أن مصر حدث بها طفرة عمرانية واجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مصر تزيد كل عام 2.5 مليون نسمة، مؤكدا أن حجم الإنتاج في مجال الإسكان أصبح أعلى من السنوات السابقة، حيث تتم آلاف الزيجات سنويا، التي نحتاج لها إسكان للزواج الحديث ويواجه العجز، فضلا عن عوامل الإحلال والتجديد.

وتابع: «بالإضافة إلى أن مصر تستقبل العديد من المواطنين العرب نظرا للظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة، مثل السودان والسوريين، الذين يمثلون أرقام بالملايين، مؤكدا على أن التعداد السكاني لمصر أصبح 106 مليون نسمة، بالإضافة إلى أعداد المواطنين السوريين والسودانيين.