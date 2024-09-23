سقوط 100 شهيد في غارات إسرائيلية على لبنان.. وميقاتي: حرب إبادة

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، باستشهاد 100 مواطن لبناني وإصابة أكثر من 400 آخرين إثر الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق لبنانية واسعة.

وأوضحت، أن من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

كما أدى قصف الاحتلال إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت، واحتراق عدد من المركبات.

وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات الخرايب، والصرفند، ودير كيفا، وبريقع، والقصيبة، والسكسكية، ورومين، وبنت جبيل، وعربصاليم، وتبنين، وطير دبا، وتول، والخيام، وميفدون، والمعشوق، ودير سريان، وصريفا، ومليتا، ومعروب، وعين بعال، وأرزون، وبلدات الكوثرية، الشرقية، الدوير، زفتا، النميرية، خاروف جنوب لبنان وسحمر وعين التينة في البقاع الغربي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء.

وأضاف: "في كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".