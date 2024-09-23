ذكرى وفاته الثالثة.. مواقف مؤثرة لـ هشام سليم في حياة أصدقائه

تصدر اسم الفنان هشام سليم التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صباح اليوم، على الرغم من مرور يوم ذكرى وفاته حيث رحل عن عالمنا عام 2022، وشهدت حياة الفنان الراحل العديد من المواقف الإنسانية و المؤثرة في حياة أصدقائه، حيث روى عدد من نجوم الوسط الفني هذه الأحداث ليكشفوا الجانب الإنساني له.

نشوى مصطفى تروى موقفًا إنسانيًا نقلًا عن ثريا إبراهيم

كتبت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" إن هشام سليم عندما علم بأن شريهان اشترت شقة للفنانة الراحلة ثريا إبراهيم وقت أن شاركتها بطولة مسرحية "شارع محمد علي"، وعرض عليها هشام سليم المشارك في بطولة المسرحية أيضًا أن يشتري الأثاث لها، لكنها كانت اشترته بالفعل ولكنها طلبت منه أمرًا آخر".

وتابعت: "كشفت له ثريا إبراهيم وهو تمازحه أنها تتمنى أداء فريضة الحج، وفوجئت بالفعل في اليوم التالي بأن هشام سليم تكفل بمصاريف الحج وحجز لها تذاكر السفر، كما أعطاها مصروفا لكي يساعدها في الإنفاق على نفسها في الحج".

حسام داغر يروي موقفًا إنسانيًا للفنان الراحل هشام سليم

روى الفنان حسام داغر عن موقف إنساني فعله هشام سليم معه، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلًا: "رحل الجميل الطيب الجدع الحنين ابن الناس النضاف بيمشوا واحد ورا التاني لما شالولي مشاهد ليا في فيلم كلام في الحب وكان أول فيلم شاركت فيه و طلعت بره القاعة في العرض الخاص وبكيت".

وأضاف: "جيه ورايا تطبطب عليا و خصوصا إن في مشاهد انت كنت فيها معايا و حضنتني و قلتلي اجمد لسه ياما هتشوف لما انا اختلفت معاهم في مسلسل لحظات حرجة وكان المخرج الكبير ساعتها أول مرة يخرج و مكانش مقدر اني عندي مسرحية مبلغ بيها الإنتاج و كان لازم امشي قبل الساعة 9 و خرجت من اوضتك يومها زعقت فيهم و فكرت المخرج يومها اللي اتريق علي فكرة المشاركة في المسرح و اعتبرها تضييع وقت أن والده الكاتب الكبير اساسًا كان موظف في مسرح الدولة".

وتابع داغر: "وشرح له قاعدة أن المسرح يلغي التصوير و التصوير يلغي البروفة و قلتلي انت لسه هنا اجري الحق مسرحيتك يا حس .. كنت دايمًا ميهمكش وهيهمك مين وأنت المتربي على الأصول و الأخلاق و جبر الخاطر".

واختتم منشوره قائلاً: "ربنا يجعل تعبك و مقاومتك للمرض اللعين في ميزان حسناتك طول عمرك محارب حاربت و اتحاربت كتير لكن المرادي للاسف خسرت المعركة و خسرنا كلنا هشام سليم .. ارتاح و نام ما هي إلا نومة بنرتاح فيها كلنا .. او ممكن اعتبرها … استراحة محارب مع السلامة يا برنس السينما و المسرح و التلفزيون.. مع السلامة استاذ هشام سليم".

صلاح عبد الله يروي التواصل الأخير مع هشام سليم

كتب الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر عن كواليس فيلم "يا مهلبية يا" قائلًا: "كنت المنتج الفني للفيلم، وكان هشام بطل الفيلم ومعاه 4 كوميديانات عتاولة علاء ولي الدين، صلاح عبدالله، أشرف عبد الباقي وأحمد آدم، كان فرحان بيهم وكان معظمهم جديد على السينما ولكنه كان بيعاملهم كأنهم أبطال، كان بيحترم الإنسانية أكثر من أي شيء تاني.. الله يرحمك يا أعز إنسان".

وتابع: "هشام كان فرحان بينا جدًا وكان بيصر يوصلني عشان ماكانش عندي عربية، ورغم إنه كان أصغر مني سناً لكن كنت يستنير بخبرته السينمائية وحكاياته الممتعة، وآراؤه المتميزة وفضلنا أصدقاء".

وأضاف عبدالله: "لما عرف اني قلقان عليه عشان مش عارف اوصله، بعتلي ڤويس قبل وفاته بأيام يطمني ويدعيلي".

أيمن بهجت قمر يروي موقفًا إنسانيًا للفنان الراحل هشام سليم

ذكر الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر عن موقف جمع بينه وبين الفنان الراحل هشام سليم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر معلقًا: "أنا عمري ما انسى كنت ولد يتيم وبروح المسرح أيام رواية ابويا شارع محمد علي وكان الطبيعي إن أصحاب أبويا يجبروا بخاطري".

وأكمل: "وكانت طبعًا شيريهان كده لكن اللي كان بجد فوق الوصف معايا هو هشام برغم انه ماحضرش والدي لكنه كان اجدع من ناس كتير اوي في المسرح وعمري ما نسيت له ده طول حياتي".