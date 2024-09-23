حماة الوطن يعلن صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا ومصابي حادث قطار الشرقية

قرر حزب حماة الوطن، صرف معونات لأسر ضحايا تصادم قطاري الشرقية، بواقع 50 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و30 ألف جنيه لكل مصاب.

وأكد الحزب في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار دوره في المشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع محافظ الشرقية، حيث تم تكليف أمانة حماة الوطن بمحافظة الشرقية بمتابعة تنفيذ القرار.

وتقدم حماة الوطن، بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأصدق الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت محافظة الشرقية شهدت وقوع حادث تصادم قطارين منتصف الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين، وإصابة حوالي 50 شخص.