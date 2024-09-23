المستشار الفني للفيفا: دورات للرخصة Pro في مصر قريبًا

أعلن التونسى بلحسن مالوش المستشار الفني للفيفا ، تفاصيل مشروع الكرة المصرية لقطاعات البراعم والناشئين، بشراكة بين الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والشركة المتحدة للرياضة وشركة استادات.

وقال مالوش على هامش مشروع تطوير قطاعات الناشئين والبراعم، أن الشراكة ستمتد أربع سنوات قابلة للتجديد، بهدف اكتشاف مواهب جديدة للكرة المصرية وتنميتها لتكون حاضرة فى كأس العالم مستقبلا.

وتابع أن المشروع سيتم تطبيقه على المرحلة السنية من 12 عاما حتى 16 عاما، من أجل اكتشاف المواهب مبكرا والعمل على تنميتها بشكل سليم، ما ينعكس على الكرة المصرية وكذلك مشروع فيفا لتطوير واكتشاف المواهب.

وزف مالوش بشري سارة للجماهير المصرية مؤكدا أن الاتحاد المصري نجح في اعادة دورات الرخصة التدريبية A ، والفترة القادمة ستشهد اقامة دورات الPro في مصر .